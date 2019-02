Wem überreicht Andrej Mangold (32) seine letzte Rose? Den eingeschworenen Bachelor-Zuschauern brennt wohl keine Frage mehr unter den Nägeln. Bisher hat Jennifer Lange bei Umfragen die Nase vorn. Oder kann Evanthia Benetatou im Finale noch Boden gutmachen? In Schale geschmissen hat sie sich jedenfalls – tritt die gelernte Flugbegleiterin tatsächlich in einem Brautkleid vor Andrej und schießt sie sich damit vielleicht schon selbst ins Aus?

In einem RTL-Trailer schreitet Eva sichtlich nervös der Entscheidung entgegen. Fans der Kuppelshow scherzen, dass sich die 26-Jährige bereits passend für ihren Ehemann in spe gekleidet habe. "Eva kommt gleich im Hochzeitskleid", witzelt ein User bei Facebook. Eine andere Nutzerin meint ein Muster zu erkennen, denn alle, die weiße Kleider trugen, landeten nie auf Platz eins. Und tatsächlich: Auch in den vergangenen Jahren trug eine der Finalistinnen stets ein größtenteils weißes Dress – und wurde vom jeweiligen Rosenkavalier nach Hause geschickt.

So entschied sich 2016 Leonard Freier (34) gegen Bewerberin Daniela Buchholz, die eine Robe in Weiß mit schwarzen Applikationen trug. Ein Jahr später verpasste Erika Dorodnova (27) ganz knapp Sebastian Panneks (32) Herz – auch sie wollte in strahlendem Weiß überzeugen. Zuletzt scheint Svenja von Wrese 2018 in ihrem weißen Glitzerfummel nicht unbedingt den Geschmack von Daniel Völz (33) getroffen zu haben.

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold

TV NOW Andrej Mangold und Evanthia Benetatou während ihres Dreamdates bei "Der Bachelor"

RTL / Der Bachelor Daniela Buchholz im Bachelor-Finale 2016

RTL Erika und Sebastian beim "Bachelor"-Finale

MG RTL D Daniel Völz und Svenja von Wrese im Bachelor-Finale



