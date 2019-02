Die Spannung aufs zweite Baby steigt! Ende Januar sorgten Peer Kusmagk (43) und seine Janni (28) für eine echte Überraschung: Sie verkündeten, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Seither hält das Paar seine Follower stets über die Schwangerschaft auf dem Laufenden – über die schönen Erfahrungen, aber auch über mögliche Ängste. In ihrem neusten Post verriet Janni jetzt, dass sie sich kaum vorstellen kann, schon bald zweifache Mama zu sein!

Auf Instagram gab Janni sich nun nachdenklich: Sie postete ein Foto von sich samt Babybauch. An ihrer Hand: ihr Söhnchen Emil-Ocean (1), der schon bald ein großer Bruder wird. Genau das thematisierte die Surferin nun auch in ihrer Bildunterschrift: "Ich bin echt so gespannt, wie das wird, wenn das Kleine erst mal auf der Welt ist." So beschäftigen sie Fragen, ob der Einjährige sich schnell an die neue Situation mit zweitem Kind gewöhnen, anpassen und mit der Zeit ruhiger werden würde. "Ich kann mir das alles gerade irgendwie gar nicht vorstellen!", gab sie zu.

Aktuell sei EO nämlich besonders aktiv. Immer wieder wolle er seiner Mama tolle Entdeckungen zeigen, was sie stets freue. Dennoch muss die 28-Jährige mittlerweile auch einsehen, dass sie nicht mehr voll und ganz den Ansprüchen des Erstgeborenen gerecht werden kann: "So merke ich auch, dass es mit dem Bauch – der von Tag zu Tag wächst – auch anstrengender wird, so aktiv herumzuturnen." Die Blondine ist mittlerweile immerhin schon im fünften Monat.

Coldrey,James / Action Press Janni Hönscheid, Peer Kusmagk und ihr gemeinsamer Sohn Emil-Ocean 2017

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk mit Emil-Ocean

Instagram / janniundpeer Peer, Janni und Emil-Ocean Kusmagk im Februar 2019

