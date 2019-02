Alles beim Alten bei Joe Alwyn (28) und Taylor Swift (29)! Obwohl der Schauspieler und die Sängerin bereits seit zwei Jahren ein Paar sind, wurden die beiden bislang noch nie gemeinsam auf einem roten Teppich gesichtet. Auch zur diesjährigen Oscar-Verleihung erschien Joe, dessen Streifen "The Favourite" mehrere Nominierungen bekommen hatte, ohne seine Taylor. Das lang ersehnte Red-Carpet-Debüt der beiden lässt also weiterhin auf sich warten.

Die Fotos vom Teppich zeigen klar: Die "Bad Blood"-Interpretin begleitete ihren Schatz auch nicht zu den 91. Academy Awards in Hollywood. Stattdessen posierte Joe an der Seite von Schauspielkollege Nicholas Hoult (29) für die Fotografen. Das bedeutete aber nicht, dass der 28-Jährige auf den Support seiner berühmten Freundin verzichten musste: Wie Elle berichtet, wurde Taylor auf der After-Show-Party mit ihm zusammen gesichtet – in einem Fransenkleid im Metallic-Look, das sie zuvor auf ihrem Instagram-Account präsentiert hatte.

Auch wenn manche Fans bei diesem Mega-Event auf einen gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt des Schauspielers und der Sängerin gehofft haben dürften: Dass Joe in der Oscar-Nacht ohne Taylor über den roten Teppich marschierte, ist im Grunde nichts Neues. Bereits bei den Golden Globes und den BAFTA Awards sollen die beiden bewusst darauf verzichtet haben, sich gemeinsam dem Blitzlichtgewitter zu stellen, und trafen sich erst auf den jeweiligen After-Show-Partys.

Getty Images Joe Alwyn bei der Vanity-Fair-Oscarparty 2019 in Beverly Hills

Instagram / taylorswift Taylor Swift, Musikerin

Splash News Taylor Swift und Joe Alwyn bei der Tiffany BAFTA Aftershow-Party

