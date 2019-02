Das Pop-Kriegsbeil wurde begraben! Vor acht Jahren erschien Lady Gagas (32) Song "Born This Way", der ein voller Erfolg wurde. Doch Kritiker fanden, dass der Song stark an Madonnas (60) "Express Yourself" erinnere. Gaga betitelte das als lächerlich, die "Queen of Pop" fand ihre Ausrede wiederum lachhaft – der Pop-Beef war geboren! Doch nun scheint der Streit beigelegt und die Stars liegen sich wortwörtlich in den Armen.

Ausgerechnet auf Madonnas eigener Oscar-Party haben sich die beiden wieder angenähert – und zeigen das mit diesem Kuschel-Pic, das Madonna auch gleich auf Instagram teilte. Darauf zu sehen sind Madonna in Weiß und Lady Gaga in Schwarz, die auch noch ihren gerade gewonnenen Oscar in der Hand hält. Gaga lächelt ausgelassen in die Kamera und die 60-jährige "Queen of Pop" legt schützend ihre Arme um die 32-Jährige.

Dazu schrieb Madonna: "Leg dich nicht mit italienischen Mädchen an … " – und nimmt damit Bezug auf die italienischen Wurzeln der beiden. Wie es genau zur Versöhnung gekommen ist, ist allerdings noch nicht klar.

Getty Images Lady Gaga bei den Screen Actors Guild Awards 2019

Dimitrios Kambouris/Getty Images Madonna bei der "Rei Kawakubo/ Comme des Garsons: Art Of The In-Between"-Gala in New York

Getty Images Lady Gaga bei den Oscar-Awards 2019

