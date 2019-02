Ein grandioser Abend in Hollywood endet! Bei den 91. Academy Awards erschien ein jeder, der in Hollywood Rang und Namen hat. Neben skurrilen und stilsicheren Auftritten auf dem Red Carpet wurde den Zuschauern bei den Oscars mehrere Stunden lang Spannung und Spektakel geboten: In insgesamt 24 Kategorien wurden die begehrten Goldjungen verteilt. Promiflash zeigt euch die großen Gewinner der bedeutungsvollen Veranstaltung.

Das Netflix-Drama "Roma", das unter anderem die deutschen Hoffnungen auf eine der begehrten Trophäen beendete, war einer der großen Sieger der Veranstaltung. Der Film von Alfonso Cuarón (57) sahnte vier Preise ab. Als weiterer Sieger des Events gilt das Biopic "Bohemian Rhapsody", das ebenfalls vier Auszeichnungen einsammelte – unter anderem in den Bereichen "Bester Ton", "Bester Tonschnitt", "Bester Schnitt" und nicht zu vergessen dank Rami Malek (37) als besten Schauspieler.

Der Abend stand tatsächlich sehr im Zeichen des verstorbenen Freddie Mercury (✝45). Zu Beginn der Oscar-Verleihung traten seine Queen-Kollegen zusammen mit Adam Lambert (37) auf, performten ein Medley der besten Songs und brachten das Publikum im ehrenwerten Dolby-Theatre in Stimmung. Sind die Trophäen an die richtigen Personen gegangen? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Sieger auf einen Blick

Beste Nebendarstellerin – Regina King

Dokumentarfilm – "Free Solo"

Bestes Make-up – "Vice" (Greg Cannom, Kate Biscoe and Patricia Dehaney)

Kostüm – "Black Panther"

Bestes Szenenbild – "Black Panther"

Beste Kamera – "Roma"

Bester Ton – "Bohemian Rhapsody"

Bester Tonschnitt – "Bohemian Rhapsody"

Bester fremdsprachiger Film – "Roma"

Bester Schnitt – "Bohemian Rhapsody"

Bester Nebendarsteller – Mahershala Ali

Bester animierter Spielfilm – "Spider-Man: A New Universe"

Bester animierter Kurzfilm – "Bao"

Bester Dokumentar-Kurzfilm – "Period. End of Sentence"

Beste visuelle Effekte – "First Man – Aufbruch zum Mond"

Bester Kurzfilm – "Skin"

Bestes Original-Drehbuch – "Green Book"

Bestes adaptiertes Drehbuch – "BlacKkKlansman"

Beste Filmmusik – "Black Panther"

Bester Song – “Shallow” (Lady Gaga)

Bester Hauptdarsteller – Rami Malek / "Bohemian Rhapsody"

Beste Hauptdarstellerin – Olivia Colman / "The Favourite"

Beste Regie – Alfonso Cuarón / "Roma"

Bester Film – "Green Book"

