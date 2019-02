Ryan Coogler (32) war als Star-Gast zu den Academy Awards geladen – sein Film "Black Panther" räumte gleich drei Oscars ab! Doch der 32-jährige Regisseur erhielt an diesem Abend nicht nur für den Dreifach-Sieg des Streifens zahlreiche Glückwünsche – er tat auf dem roten Teppich auch eine tolle Nachricht aus seinem Privatleben kund: Ryan und seine Frau erwarten ihr erstes Kind!

Die großartigen Neuigkeiten machten er und seine Liebste Zinzi Evans auf spektakuläre Weise öffentlich: Ryans Ehefrau schritt mit einem XXL-Babybauch über den roten Teppich! Die große Kugel rückte sie in ihrem eng anliegenden schwarzen Cocktailkleid gekonnt in den Mittelpunkt. Im Laufe des Abends wich der Vater ihres Kindes nicht von ihrer Seite und nahm sie immer wieder liebevoll in den Arm. Für Ryan und Zinzi, die seit 2016 verheiratet sind, ist der kleine Knirps die Krönung ihrer bisherigen Beziehung.

Das Geschlecht des Kindes haben die beiden noch nicht bekannt gegeben. In einem Interview mit YBF im Februar 2018 hatte Ryan jedoch verraten: "Ich wünsche mir sehr, sehr doll viele Töchter." Ob sein Wunsch gleich mit dem ersten Baby anfängt, in Erfüllung zu gehen?

Getty Images Winston Duke, Zinzi Evans und Ryan Coogler bei den Academy Awards 2019

