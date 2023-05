Women in Motion Award 2023: Das waren die schönsten Looks!

Die Stars und Sternchen haben sich mal wieder ordentlich in Schale geworfen! Seit 2015 werden erfolgreiche Frauen im Schauspiel-Business mit dem Women in Motion Award während der Filmfestspiele in Cannes ausgezeichnet. So gehören unter anderem Jane Fonda (85), Susan Sarandon (76) und Viola Davis (57) zu den Preisträgerinnen der vergangenen Jahre. In diesem Jahr geht die besondere Auszeichnung an die Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh (60). Aber auch modisch konnten die Celebritys mal wieder auf ganzer Linie überzeugen!

Das zeigen die aktuellen Bilder vom Red Carpet: Rosie Huntington-Whiteley (36) wählte für ihren großen Auftritt ein schwarzes trägerloses Kleid mit tiefem Ausschnitt und dazu passenden Handschuhen. Dazu kombinierte die blonde Schönheit ein silberfarbenes Ensemble aus Kette und Armband. Begleitet wurde Rosie von ihrem Ehemann Jason Statham (55), der in einem schwarzen Anzug ebenfalls eine elegante Figur machte. Doch auch die The Avengers-Darstellerin Brie Larson (33) konnte auf ganzer Linie überzeugen: Die 33-Jährige trug ein Midikleid mit abstraktem Muster, das sie mit einem durchsichtigen dunklen Umhang kombinierte.

Rebel Wilson (43) betonte hingegen ihren Body in einem figurbetonten marineblauen Maxikleid mit tiefem Ausschnitt und XXL-Beinschlitz. Mit dunklen High Heels und einer dazu passenden Clutch machte der Pitch Perfect-Star seinen Red-Carpet-Look komplett. Salma Hayek (56) sorgte zudem mit einem tief ausgeschnittenen schwarzen Paillettenkleid und dramatischen Schulterpolstern für einen Wow-Moment.

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham beim Women in Motion Award 2023

Getty Images Brie Larson beim Women in Motion Award 2023

Getty Images Rebel Wilson beim Women in Motion Award 20233

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

