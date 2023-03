Nach Trennung: Brie Larson wünscht sich weiterhin Kinder

Beruflich könnte es für Brie Larson (33) nicht besser laufen! Im vergangenen Jahr arbeitete die Oscar-Preisträgerin am zweiten Teil der Comicverfilmung "Captain Marvel", einer Apple-TV-Serie und der Fast & Furious- Fortsetzung "Fast X" – in der sogar Paul Walker (✝40) wieder dabei sein soll. In ihrem Privatleben scheint es hingegen jede Menge Spielraum für familiäre Projekte zu geben: vor allem was das Thema Kinder angeht!

Im Interview mit Harper’s Bazaar verriet die "Raum"-Darstellerin, wie es um ihren Kinderwunsch steht: "Ich hätte gerne Kinder. Doch wie das passiert, wann das passiert und wie viele – ich weiß es nicht." Sie sei jedoch für alles völlig offen und genieße es zurzeit, einfach in den Tag hineinleben zu können. Brie gab zu, im Moment planlos und weder im Besitz eines Hauses, noch eines Partners zu sein.

Dass Brie single ist, kam für viele überraschend. Die Amerikanerin war seit 2019 mit dem Schauspieler und Regisseuren Elijah Allan-Blitz zusammen, bis sie die Trennung gegenüber Harper’s Bazaar bekannt gab. Das Paar scheint jedoch im Guten auseinandergegangen zu sein, da sie sich weiterhin in den sozialen Medien folgen und ihre Pärchenfotos online ließen.

Getty Images Brie Larson, Hollywoodstar

Getty Images Brie Larson bei den Annual Academy Awards 2020

Getty Images Brie Larson und Elijah Allan-Blitz im April 2022

