Marvel-Star Brie Larson überrascht Fans mit Tattoos am Arm!

Damit hat wohl keiner gerechnet! Brie Larson (33) begann ihre Schauspielkarriere bereits in jungen Jahren. Doch erst ihre Rollen in "21 Jump Street" und "Raum" verschafften der gebürtigen US-Amerikanerin Erfolg. Seit sie in dem Marvel-Streifen "Captain Marvel" die Hauptrolle verkörperte, ist sie nicht mehr aus der Schauspielwelt wegzudenken. Jetzt sorgte sie mit ihrem neuen Look für eine Rolle allerdings für Aufsehen: Brie präsentierte ihre mit Tattoos übersäten Arme!

Auf Instagram postete die Schauspielerin Bilder, die ihre neue Körperbemalung zeigen: Sie posiert darin in einer Jeans und einem dunklen BH vor dem Spiegel, wobei einem die Tattoos auf beiden Armen und am Bauch sofort ins Auge springen. "So habt ihr temporäre Tattoos noch nie gesehen!", klärte die 33-Jährige in der Bildunterschrift auf. Demnach wird man die Schauspielerin nicht dauerhaft mit diesen Kunstwerken auf ihrem Körper sehen.

Doch ihre Tattoos sind nicht das Einzige, was bei diesen Schnappschüssen auffällt: Ihr stählernes Sixpack kommt ebenfalls gut zur Geltung. Wie durchtrainiert Brie ist, hatte sie schon einmal während eines Urlaubs auf Hawaii unter Beweis gestellt: In einem weißen Badeanzug mit Schmetterlingen hatte sie die Sonne genossen und dabei einen athletischen Anblick abgegeben.

Instagram / brielarson Brie Larson, Schauspielerin

Getty Images Brie Larson im März 2019

MEGA Brie Larson, Schauspielerin

