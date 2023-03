Nach drei Jahren: Marvel-Star Brie Larson bestätigt Trennung

Brie Larson (33) ist wieder zu haben! Rund sechs Jahre lang datete der Marvel-Star Alex Greenwald – die beiden waren sogar verlobt. Doch ihre Liebe ging schließlich in die Brüche. Danach verschenkte die Schauspielerin ihr Herz an Elijah Allan-Blitz, mit dem sie knapp drei Jahre lang zusammen war. Doch auch diese Beziehung sollte nicht für die Ewigkeit bestimmt sein: Brie und Elijah haben sich getrennt!

Das bestätigte die Oscar-Preisträgerin jetzt im Harper's Bazaar-Interview im Rahmen ihres Magazin-Covers. "Ich habe momentan keinen anstehenden Job. Ich habe kein zu Hause. Ich habe keinen Partner. Ich habe auch keinen Plan", gab Brie zu. Doch einen Traum wolle der frischgebackene Single dennoch nicht aufgeben: Sie will Mutter werden! "Keine Ahnung, wie und wann und in welchem Umfang das passieren wird", ergänzte die Beauty.

Insgesamt habe Brie aktuell – auch wenn manche Fans es kaum glauben werden –mit vielen Unsicherheiten zu kämpfen: "Wenn man mir am Set bei der Arbeit zuschaut, denkt man: 'Okay, die weiß genau, was sie tut.' Aber zu Hause habe ich meistens keine Ahnung, was ich tue. Ich werde unsicher und denke, ich wäre nicht genug." Das habe sich auch auf ihre vergangenen Partnerschaften ausgewirkt: "Mir fällt es schwer, für mich einzustehen – auch in Beziehungen."

Getty Images Brie Larson, Schauspielerin

Getty Images Brie Larson und Elijah Allan-Blitz im April 2022

Getty Images Brie Larson im November 2019

