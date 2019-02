Kriselt es bei Daniela Katzenberger (32) und ihrem Mann Lucas Cordalis (51) etwa? Gerade erst verriet die Katze in einem Interview mit Promiflash, dass sie nach ihrer gemeinsamen Tochter Sophia (3) vorerst kein weiteres Kind mehr planen. Auch soll es im Haus des Paars auf Mallorca gerade alles andere als harmonisch zugehen. Jetzt verriet die Blondine den Grund für die angespannte Atmosphäre.

In einem Gespräch mit Gala plauderte die 32-Jährige jetzt aus, dass ihr Schatz gerade nicht so gute Laune hat: "Im Moment ist Lucas total unter Strom, da kriegt er auch einen raueren Ton mir gegenüber, also der ist total angespannt!" Doch die miese Laune ihres Gatten hat einen einfachen Grund, wie Daniela zudem betonte: "Der ist sehr nervös, der ist ja bei 'Schlag den Star' Mitte März und das macht ihn ein bisschen wahnsinnig."

Die Zickerei ist also lediglich der Anspannung der bevorstehenden Show geschuldet. Dabei helfe die Sängerin ihrem Mann sogar bei den Vorbereitungen und trainiere fleißig mit ihm vor seiner Show-Teilnahme, so das TV-Gesicht weiter. Könnt ihr nachvollziehen, dass Lucas derzeit so zickig ist? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Lucas Cordalis 2016 in Köln

Gulotta,Francesco Daniela Katzenberger im Dezember 2018

Gulotta,Francesco Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf dem Oktoberfest 2018

