Laura Weyel wurde 2010 durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel bekannt. In der fünften Staffel der Casting-Show schaffte sie es auf den dritten Platz und startete anschließend eine Modelkarriere in Asien. Doch nicht nur beruflich hat sie ihren Weg gefunden, auch privat ist Laura angekommen: Im Jahr 2016 wurden sie und ihr Lebensgefährte Ben zum ersten Mal Eltern. Mit einem rührenden Post im Netz gratulierte das Model seiner Tochter Lara Julianne Seven nun zu ihrem dritten Geburtstag!

Nach Hongkong und Bali wohnt die kleine Familie nun seit Kurzem in Dubai – und zwar in unmittelbarer Strandnähe. Auf Instagram schrieb die stolze Mutter: "Seven hatte einen wundervollen Geburtstag. Es war so schön, zu beobachten, wie sie neue Freundschaften knüpft und in ihrer neuen Heimat immer mehr ankommt und aufblüht." Dazu postete sie eine ganze Reihe von Fotos von der Fete und zeigte, wie ausgelassen ihr Spross mit seinen kleinen Gästen tobte.

Diesen besonderen Anlass nutzte die Weltenbummlerin allerdings auch dazu, ihrem kleinen Schatz ein paar weise Worte mit auf dem Weg zu geben: "Was ich Seven unbedingt beibringen möchte, ist, dass es nicht nur brave oder böse Mädchen gibt. Wir alle haben beide Seiten in uns [...] Wir sind alle gut und schlecht", schrieb die Düsseldorferin und erklärte weiter: "Aber wir haben immer die Wahl, wer wir sein wollen."

Laura Weyel mit ihrer Tochter Lara, 2018 in Hong Kong

Laura Weyel, ehemalige GNTM-Kandidatin

Laura Weyel im Finale von "Germany's next Topmodel" in Köln, 2010

