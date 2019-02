Was wurde eigentlich aus Luisa Hartema (24)? In der siebten Staffel von Germany's next Topmodel galt die gebürtige Ostfriesin von Anfang an als Favoritin und wurde am Ende tatsächlich von Heidi Klum (45) zum Topmodel gekürt. Seit ihrem Sieg sind mittlerweile schon fast sieben Jahre verstrichen. In dieser Zeit konnte sich die hübsche Blondine so einige Model-Träume erfüllen, hegt aber auch noch immer einen ganz großen Wunsch.

Im Interview mit Promipool ließ Luisa die Zeit seit ihrem GNTM-Sieg Revue passieren. Dabei verriet sie: "Der Umzug nach New York war definitiv ein Highlight für mich, da ich dort selbstständig gelebt habe, Shows gelaufen bin und einige Jobs ergattert habe." Dazu gehörten etwa Aufträge in der amerikanischen Fashion-Metropole selbst, aber auch in Barcelona, London oder Australien. Auch wenn sie mittlerweile zurück nach Deutschland gezogen sei und in München lebe, arbeite die 24-Jährige von hier aus weiterhin fleißig an ihrer Model-Karriere.

Trotz aller bisherigen – teilweise sogar internationalen – Erfolge betonte das Nachwuchs-Mannequin: "Ich finde, man sollte im Leben und in der Karriere immer Träume und Ziele haben, die man verfolgt." Ihr selbst schweben beispielsweise noch ein paar bestimmte Cover-Shootings vor. Vor allem wünsche sie sich aber, eines Tages für das Dessous-Label Victoria's Secret laufen zu dürfen.

WENN.com Luisa Hartema bei den About You Awards 2018

Anzeige

Action Press / Gulotta,Francesco Luisa Hartema bei einem Kaufhaus-Event in München

Anzeige

AEDT/WENN.com Luisa Hartema bei den NYX Face Awards in Berlin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de