Das kommt überraschend! Das Liebes-Aus mit ihrem Freund Keno Weidner (29) hatte Model Luisa Hartema (23) nicht an die große Glocke gehängt. Anfang des Jahres bestätigte die Gewinnerin der siebten Germany's next Topmodel-Staffel die Trennung. Jetzt ist die blonde Beauty schon wieder neu verliebt und sprach in einem Interview ganz offen über ihre aktuelle Beziehung. Dabei kam heraus: Luisa und ihr unbekannter Schatz wohnen sogar schon zusammen!

Die gebürtige Ostfriesin lebt inzwischen seit vier Monaten in der bayerischen Landeshauptstadt München. Im Interview mit Gala begründete sie diese Entscheidung jetzt: "Die Wahl fiel zwischen Hamburg und München. Und da auch meine Agentur hier ist, habe ich mich für München entschieden. Es ist auch super, von München aus zu reisen. Wenn Kunden wissen, ich komme aus München, ist es einfacher." Doch die 23-Jährige kam nicht allein in die süddeutsche Metropole, mit ihrem neuen Partner bezog sie hier ein gemeinsames Liebesnest. "Wir sind noch gar nicht lange zusammen, aber es funktioniert ganz gut. Wir arbeiten aber auch beide sehr viel", verriet das Model.

Luisas vorherige Beziehung zu Male-Model Keno soll hauptsächlich an den vollen Terminkalendern der beiden gescheitert sein. So reisten die zwei für ihre Modeljobs um die ganze Welt, konnten kaum Zeit miteinander verbringen – und zogen schließlich einen Schlussstrich. Mit ihrem neuen Freund sei sie nun aber sehr glücklich, betonte Luisa.

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema in Wien

Anzeige

WENN.com Luisa Hartema bei den About You Awards 2018

Anzeige

Action Press / Gulotta,Francesco Luisa Hartema bei einem Kaufhaus-Event in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de