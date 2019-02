Mit dieser Aktion hat sich Evanthia Benetatou wohl keinen Gefallen getan! Die Düsseldorferin hatte in Frauke Ludowigs (55) Show, direkt im Anschluss an das große Finale von Der Bachelor, versucht, Kontrahentin Jennifer Lange aus der Reserve zu locken. Mehrfach spielte die Zweitplatzierte darauf an, wie intim ihr Übernachtungs-Date mit Andrej Mangold (32) gewesen sei. Jetzt blicken der Ex-TV-Single und seine Auserwählte noch einmal auf die unangenehme Szene zurück – und sie können ihren Ärger über Eva nicht verbergen!

Bei "Der Bachelor - Jetzt reden die Frauen" konfrontiert Frauke das Kuppelshow-Siegerpaar noch einmal mit der Situation. "Super unangenehm, wirklich. Habe ich gar nicht mit gerechnet und kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen", ärgert sich Jenny. In diesem Moment sei sie noch einmal negativ von ihrer Kontrahentin überrascht worden. "Die wollte irgendwie noch mal Dampf ablassen", schätzt die Bremerin das Ganze ein.

Auch Andrej ist über die unverhohlene Provokation alles andere als erfreut. "Ich fand es einfach unangebracht. Das war unnötig und zu viel", macht der TV-Beau deutlich. Hier steht er komplett hinter seiner Herzdame.

