Sind diese Fotos die Bestätigung von Jude Laws (46) Verlobung? Seit Kurzem heißt es, der Hollywood-Hottie will seine Freundin Phillipa Coan nach vier Jahren Beziehung heiraten – und das schon in wenigen Wochen. Da sich der Phantastische Tierwesen-Darsteller und seine Liebste öffentlich zumeist bedeckt halten, was ihr Privatleben betrifft, gibt es noch kein Statement zu den Gerüchten. Phillipa scheint dagegen nun Taten sprechen zu lassen und führt der Welt einen neuen schicken Klunker vor.

Auf den Fotos, die Mirror veröffentlicht hat, trägt die Psychologin ein verdächtiges Schmuckstück: Die 32-Jährige wurde auf dem Weg zum Einkaufen strahlend mit einem Juwel am Ringfinger abgelichtet. Ob es sich dabei wirklich um einen Verlobungsring handelt, ist noch nicht offiziell bestätigt. Medienberichten zufolge soll die Hochzeit der beiden bereits im Mai in Frankreich stattfinden – ein rauschendes Fest mit prominenten Gästen wie Jonny Lee Miller (46) und Ewan McGregor (47).

Für Jude wäre es bereits die zweite Ehe, nachdem er 2003 offiziell von Sadie Frost (53) geschieden wurde. Mit Phillipa ist er nun sehr glücklich und lässt sich auch hin und wieder zu Schwärmereien hinreißen: "Sie ist mein und niemandes sonst. Ich bin sehr, sehr glücklich. Unsere Beziehung ist eine sehr private Sache und ich glaube, unter anderem genau darum funktioniert sie so gut", sagte er vor drei Jahren zu Modern Living.

SplashNews.com Phillipa Coan im November 2018 in New York

Getty Images / Shaun Botterill Jude Law und Phillipa Coan, London 2016

Getty Images Jude Law bei der Premiere zu "Fantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen"

