Macht er endlich Nägel mit Köpfen? Jude Law (46) gilt als einer der größten Frauenschwärme Hollywoods. Der Schauspieler bringt mit seinem charmanten Lächeln die Herzen reihenweise zum Schmelzen. Privat hat der Brite allerdings nur Augen für eine Dame: Phillipa Coan! Nach vier gemeinsamen Jahren sollen der Hottie und die Psychologin jetzt Ernst machen: Jude will seine Freundin offenbar bereits im Frühjahr heiraten!

Wie The Sun erfahren haben will, sollen sich Jude und Phillipa bereits im Mai die ewige Liebe schwören. Die romantische Zeremonie werde aber nicht in der Heimat des 46-Jährigen stattfinden, sondern in Frankreich. Die Insider verrieten, dass die Hochzeit traditionell und mit "viel Alkohol und Tanz" gefeiert werde. "Jude und Phillipa sind seit Jahren zusammen und verstehen sich wirklich gut, also ist das der nächste natürliche Schritt", plauderte die Quelle weiter aus. Neben Jonny Lee Miller (46), Brad Adams und Sean Pertwee soll auch Ewan McGregor (47) auf der hochkarätigen Gästeliste stehen. Von seinen Kumpels könne Jude allerdings keinen Star-Bonus erwarten: Sie sollen ihn wie damals behandeln, als er gerade erst am Anfang seiner Karriere stand.

Steckt hinter der Eheschließung vielleicht gemeinsamer Nachwuchs? Bereits im vergangenen Jahr hatte das Gerücht die Runde gemacht, Jude könnte zum sechsten Mal Vater werden! Der "Captain Marvel"-Star hat bereits fünf Kinder von vier anderen Frauen.

SplashNews.com Jude Law und seine Freundin Phillipa Coan in Venedig, 2019

SplashNews.com Phillipa Coan im November 2018 in New York

Getty Images / Shaun Botterill Jude Law und Phillipa Coan, London 2016

