War das Bachelor-Schauen im TV schon die erste Beziehungsprobe? Seit Mittwoch ist die Katze endlich aus dem Sack: Da flackerte nämlich das große Finale der diesjährigen Kuppelshow-Staffel über die deutschen Mattscheiben und enthüllte, dass sich Rosenkavalier Andrej Mangold (32) letztendlich gegen Evanthia Benetatou und für Jennifer Lange entschied. Jetzt verriet das immer noch verliebte Paar, dass es wirklich alle Folgen des Dating-Formates gemeinsam sah! Doch sorgte das vielleicht für ein Gefühlschaos?

Schließlich ging Andrej während der Dreharbeiten nicht nur mit seiner Auserwählten auf Tuchfühlung – und hegte zwischenzeitlich auch Gefühle für andere Kandidatinnen. Der Liebe konnte das gemeinsame Verfolgen der Episoden aber keinen Abbruch tun – eher im Gegenteil, wie die Turteltauben im Instagram-Livestram auf dem offiziellen Account der Sendung bekannt gaben: "Es ist wichtig, die Bilder zusammen zu schauen, weil da die Emotionen noch mal hochkommen. Sie kannte ja alles nur aus Erzählung", erklärte Andrej. Die Fernsehabende seien zudem nötig, um die Kennenlern-Zeit in Mexiko zu verarbeiten.

Jennifer hatte allerdings vorerst auch ihre kleinen Probleme mit dieser Verarbeitungs-Therapie: "Anfangs war es schon ein komisches Gefühl", gab sie zu. Allerdings hielten diese unangenehmen Empfindungen nicht lange an, denn: "Mir wurde bewusst, dass es die Vergangenheit ist. Er hat mir negative Gefühle genommen." Scheint so, als könnte diese beiden so schnell nichts erschüttern.

Instagram / dregold Andrej Mangold, "Der Bachelor" 2019

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Bachelor-Siegerin

