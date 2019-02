Am Mittwochabend war es endlich so weit! Andrej Mangold (32) musste sich in einem emotionalen Herzschlag-Finale von Der Bachelor zwischen Evanthia Benetatou und Jennifer Lange entscheiden. Obwohl er für beide Rosenanwärterinnen Gefühle entwickeln konnte, hat er sich am Ende in Jenny verliebt. Auf das erste Pärchen-Foto nach den Dreharbeiten mussten die Fans nicht lange warten: Im Netz präsentieren sich die Turteltauben jetzt als Liebespaar!

Anlässlich eines bevorstehenden Live-Interviews veröffentlichte der Instagram-Account von RTL das Foto von Andrej und seiner Auserwählten: Die beiden schmiegen ihre Köpfe aneinander und strahlen in die Kamera. Ihr Fans freuen sich über die Aufnahme und finden: "Ihr passt super zusammen." Außerdem sind zahlreiche Glückwünsche unter dem Post zu lesen.

Die letzte Zeit vor dem öffentlichen Liebes-Outing war für Andrej und Jenny nicht einfach: Zwischen den Dreharbeiten und der Ausstrahlung des Finales lagen immerhin mehrere Monate. Der Rosenkavalier und die 25-Jährige wagten sich deshalb nur im Dunkeln und verkleidet aus dem Haus. Jetzt können sie endlich auch offen ihre Gefühle zeigen und scheinen darüber mächtig glücklich zu sein.

TVNOW Andrej Mangold und Jennifer Lange in der letzten Folge von "Der Bachelor" 2019

Anzeige

TVNOW Andrej Mangold und Jennifer Lange

Anzeige

TVNOW Andrej Mangold und Jennifer Lange, Andrej Mangold und Eva Benetatou

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de