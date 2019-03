Alles, was die Royals tun, hat eine Vorbildfunktion. Nicht nur die Bekleidung des kommenden Kindes von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) wird laut Experten von Royal-Fans aus aller Welt beobachtet und kopiert werden – und soll Geld in die Kassen der britischen Wirtschaft spülen. Auch die Erziehung des Nachwuchses wird von öffentlichem Interesse sein. Und die 37-Jährige will ihr Kind offenbar geschlechtsneutral erziehen!

Zuletzt hieß es, die Herzogin habe bei ihrer Baby-Party das Geschlecht ihres Kindes ausgeplaudert – ein Junge solle es werden. Doch jetzt wird erklärt, das würde eigentlich gar keine Rolle spielen, denn Meghan habe vor, das Kind in keine Geschlechterrolle zu zwängen. Wie Vanity Fair berichtet, habe sie laut einem Insider einem Freund erzählt, zum Beispiel kein klassisches Jungen- oder Mädchenspielzeug kaufen zu wollen. Auch die Farben bei der Kleiderwahl sollen geschlechtsneutral sein. Ebenfalls habe die Gattin von Prinz Harry schon einen genderneutralen Kindergarten ausgesucht.

"Sie sagte, sie planen ihr Kind mit einem fließenden Ansatz zu Geschlechterfragen zu erziehen und dass sie ihm keine Stereotypen auferlegen wollen", erklärt die Quelle. Eine genderneutrale Erziehung bedeutet, dass das Kind nicht schon von vornherein in typische Geschlechterrollen gedrängt werden soll.

