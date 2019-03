Jan Rouven muss ins Gefängnis! Der deutsche Magier, der in Las Vegas mit seinen Shows zwischen 2014 und 2016 auftrat, wurde vor drei Jahren vom FBI festgenommen. Die Ermittler haben auf seinen beschlagnahmten Computern und Festplatten kinderpornografisches Material gefunden – darauf folgte die Anklage auf Besitz von Kinderpornografie. Die vergangenen drei Jahre saß der ehemalige "The Next Uri Geller"-Star in Untersuchungshaft, bis am vergangenen Donnerstag nun endgültig das harte Urteil gefällt wurde!

Im "Lloyd D George"-US-Courthouse wurde der Zauberkünstler gestern zu 20 Jahren hinter schwedischen Gardinen wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie verurteilt. Auch eine Geldstrafe von 600.000 Euro wurde ihm auferlegt, berichtete Bild. Obwohl Rouven sein Verhalten rechtfertigen wollte, war die Richterin Gloria M. Navarro nicht von seiner Reue überzeugt. Zudem werden Jan auch die drei Jahre Untersuchungshaft nicht angerechnet – er wird bis zu seinem 61. Lebensjahr im Knast sitzen.

Auf den Richterspruch habe der Häftling extrem überrascht reagiert: Er soll nach der Urteilsverkündung vom Stuhl gefallen sein. Erst nach medizinischer Hilfe habe er sich wieder aufrichten können.

GÖRGEN, MANFRED/ ActionPress Jan Rouven, deutscher Magier

ActionPress/ Barry Sweet / Zuma Press Jan Rouven während seiner Show in Las Vegas

