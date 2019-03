In knapp zwei Wochen fegen die deutschen Stars in einer neuen Staffel von Let's Dance wieder übers Parkett. Doch nicht nur bei den Prominenten gibt es unter den Teilnehmern Überraschungen, sondern auch bei den Profi-Tänzern: auch wieder mit dabei ist Isabel Edvardsson (36)! In bereits neun von elf Staffeln heizte sie dem Publikum ein, bevor sie sich 2017 in Elternzeit verabschiedete. Nun ist die Profitänzerin wieder mit von der Partie, was sie riesig freut – denn Isabel hat "Let's Dance" sehr vermisst!

"Es bedeutet mir sehr viel zurückzukommen, weil es schon seit so langer Zeit ein großer Teil meines Lebens ist. Es ist, wie nach Hause kommen", offenbarte die überglückliche Neu-Mami im Promiflash-Interview. Obwohl Isabel es genossen habe, sich mal eine Pause zu gönnen, wolle sie nun mit viel Energie wieder durchstarten. "Gefehlt hat mir, Choreos zu machen und jemanden zu Höchstleistungen zu bringen", fügte die 36-Jährige an und zeigte damit ihre Motivation und Leidenschaft für das TV-Format.

Die Beauty kann vor lauter Vorfreude kaum noch bis zum Start am 15. März warten: "Ich freue mich auf das ganze Team, besonders auf die Profi-Kollegen und natürlich auch auf meinen neuen Schützling", verriet Isabel weiter. Welchen Celebrity sie unter ihre Fittiche nehmen wird, zeigt sich aber erst in der Kennenlern-Show!

Getty Images Maximilian Arland und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" 2017

Getty Images Michael Wendler und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" 2016

Getty Images Detlef Steves und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" 2015

