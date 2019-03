Auch zu einem feuchtfröhlichen Anlass schlägt Herzogin Kate (37) in nobler Robe auf! Die Dreifach-Mama verzückt bei ihren öffentlichen Auftritten stets perfekt gestylt und in den modischsten Kleidern. Am Mittwoch besuchte sie mit Gatte Prinz William (36) im nordirischen Belfast den Pub und Veranstaltungsort Empire Music Hall. Neben einer Rede von William, die darauf abzielte, junge und inspirierende Bürger zu ehren, stand auch ein Programmpunkt auf dem Plan, der der Herzogin fachmännisches Geschick abverlangte: Und Kate zog diesen Job in einem Designer-Dress durch!

Die Brünette durfte vor den Augen der Gäste ein kühles Glas Bier zapfen. Die Royal hatte dabei sichtlich Spaß – und auch ihr Ehemann war von den Ausschank-Künsten seiner Liebsten angetan. Doch nicht nur ihr Können am Zapfhahn stach heraus – auch ihr Outfit war ein absoluter Hingucker! Kate war in ein mintgrünes bodenlanges Glitzerkleid von Missoni gehüllt. Das prachtvolle Gewand im Stil der 70er Jahre war auch kein Schnäppchen – die Herzogin von Cambridge blätterte dafür stolze 1.855 Euro hin!

Maritime Grün- und Blautöne standen beim Besuch in Nordirland für Kate in Sachen Garderobe ganz hoch im Kurs: Die 37-Jährige trug neben dem pastellgrünen Missoni-Traum auch ein dunkelblaues Langarm-Kleid sowie einen hellblauen Mantel.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Nordirland im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate in Nordirland im Februar 2019

Wie findet ihr es, dass Kate beim Bierzapfen ein so teures Kleid getragen hat? Ist doch total unpraktisch! Für eine Herzogin ist das angemessen Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de