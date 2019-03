Das war's mit dem Superstar-Traum! Im vergangenen Jahr kämpfte Jorgo Alatsas bei Die Bachelorette noch vergeblich um das Herz von Nadine Klein (33). Nun setzte er sich für 2019 ein neues Ziel: Er wollte sich durch DSDS einen Namen als Sänger machen. Und das klappte auch erst mal ganz gut. Im Casting sahnte er direkt zwei Mal so richtig ab: Er bekam nicht nur den Recall-Zettel von Dieter Bohlen (65) und Co. überreicht, sondern machte seiner Freundin Bana während des Auftritts einen Heiratsantrag, den sie überwältigt annahm. So gut es beim ersten Vorsingen auch lief: Im Recall ist nun Schluss für den einstigen Rosenanwärter!

Die erste Runde des Recalls überstand Jorgo noch mit Bravour, scheiterte dann aber bei der zweiten Challenge: Die übrigen Kandidaten wurden in kleine Gruppen aufgeteilt, die zusammen einen Song performen sollten. Gemeinsam mit drei anderen Teilnehmern wollte Jorgo mit "Hamma!" von Culcha Candela überzeugen – was sich allerdings als Katastrophe entpuppte. Texthänger, falscher Rhythmus, fehlende Performances – die vier Jungs kamen gar nicht gut weg: "Ihr habt euch völlig blamiert", lautete das niederschmetternde Urteil vom Poptitan. Wenig später war dann klar: Eine zweite Chance wird Jorgo nach diesem Aussetzer nicht bekommen.

Immerhin: Seine Verlobte Bana wird den 30-Jährigen mit Sicherheit bestens trösten können. Und ohne die große Superstar-Karriere lassen sich die Liebesziele der beiden mit Sicherheit noch ein bisschen besser verwirklichen: "Bana ist eine tolle Frau und jetzt können wir unser Leben aufbauen", verriet Jorgo kürzlich im Promiflash-Interview.

TVNOW / Stefan Gregorowius Jorgo Alatsas und seine Freundin Bana bei DSDS

Instagram / jorgoalatsas Jorgo Alatsas, Ex-Bachelorette-Kandidat

Instagram/jorgoalatsas Jorgo Alatsas und seine Freundin Bana

