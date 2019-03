Es ist ein Rauswurf mit Folgen! Mit "Lindsay Lohan's Beach Club" hat Teenie-Star Lindsay Lohan (32) nach einer langen Karrierepause inzwischen eine neue TV-Show am Start: In dem Format geht es um eine Strandbar der Schauspielerin auf der griechischen Insel Mykonos, die Lindsay tatsächlich führt. Dort ereignete sich nun aber ein unangenehmes Spektakel: Nachdem sie von dem Filmstar rausgeworfen wurde, soll eine Ex-Angestellte Lindsay jetzt beschuldigt haben, jede Menge Drogen zu nehmen. Und dieser Vorwurf wiegt ziemlich schwer, schließlich soll die Schauspielerin ihre dunkle Drogenvergangenheit doch hinter sich haben.

Kailah Casillas sagte nach ihrem Rauswurf laut Daily Mail: "Nimm ruhig weiter all die Drogen, Lindsay." Auf Twitter findet sich bei Kailah inzwischen der Verweis: "Wenn ihr die wahre Geschichte hören wollt, warum Lindsay Lohan mich hasst, seht euch meinen neuesten Vlog an." Ausgestanden scheint die Geschichte also noch lange nicht zu sein – denn in dem Video beschreibt die Ex-Mitarbeiterin, wie der Star immer wieder komplett neben sich gestanden und sich seltsam benommen habe – und dass sich die beiden nie gut verstanden hätten.

In der Sendung selbst sieht man, dass der Streit zwischen den Frauen eskaliert war, nachdem Lindsay die Crew in ihrem Haus auf Mykonos besucht hatte. Die Schauspielerin, die sich zuvor bereits über die Arbeitsleistung geärgert hatte, äußerte hier ihren Unmut über die Unordnung und drohte pauschal mit Kündigung. Kailah fragte daraufhin zurück, was die Unordnung denn mit dem Beach Club und ihrer Arbeitsmoral zu tun habe. Als Antwort erklärte Lindsay kurzerhand: "Pack deine Sache und verzieh dich. Du bist gefeuert".

Getty Images Lindsay Lohan bei der Premiere ihrer TV-Show im Januar 2019

WENN.com Lindsay Lohan

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin und Reality-TV-Star

