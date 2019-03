Will Ariana Grande (25) es noch einmal versuchen? Die 25-Jährige war ein knappes Jahr mit Rapper Big Sean (30) zusammen. Dann machte sie im April 2015 Schluss und widmete ihm in ihrem Superhit "thank u, next" die Zeile: "Ich dachte, ich bleibe mit Sean zusammen, aber es hat nicht gepasst." Doch geht da vielleicht doch noch was? Jetzt wurde Ari mit dem 30-Jährigen gesehen – und sie kamen sich ziemlich nahe.

Die beiden seien in einem Aufnahmestudio in Los Angeles gewesen, berichtet TMZ. Als das Ex-Pärchen dieses wieder verließ, wurde es von Paparazzi erwischt: Ari sitzt im Auto und hält ihren Hund – Sean beugt sich zu ihr und kommt der Sängerin ziemlich nahe. Dabei ist der Beziehungsstatus von Sean noch unklar. People berichtet, der Rapper hätte sich vor Kurzem von Sängerin Jhené Aiko (30) getrennt, die sich noch im Oktober 2017 Seans Gesicht auf den Oberarm hatte tätowieren lassen. Das Tattoo habe sie sich angeblich ein Jahr später wieder überstechen lassen. Bestätigt wurde das Liebes-Aus jedoch nicht.

Ari ist seit der Trennung von Pete Davidson (25) Single. Und auch, wenn sie sich in der Textpassage klar ausdrückt – im "thank u, next"-Musikvideo schreibt sie über den Rapper: "So niedlich, so süß, und könnte ihn immer noch haben."

Getty Images Ariana Grande im Dezember 2018

Getty Images Big Sean bei einem Puma-Event in New York City

Getty Images Big Sean und Ariana Grande im November 2014

