Bei den Zombies ist die Luft raus. Die neunte Staffel von The Walking Dead hat so wenige Zuschauer vor die Fernseher gelockt wie keine zuvor – ein klarer Negativrekord. Dennoch scheinen die Verantwortlichen immer noch zufrieden mit der Serie über die Zombie-Apokalypse zu sein: Immerhin wurde vor Kurzem die zehnte Staffel bestätigt, auch das Spin-Off "Fear the Walking Dead" geht in eine fünfte Runde. Und jetzt soll sogar noch die erste Staffel einer dritten "The Walking Dead"-Serie produziert werden!

Wie The Wrap berichtet, hätten Verantwortliche des US-Fernsehsenders AMC, der für die Produktion verantwortlich ist, ihnen die Info gesteckt. Ed Carrol, Betriebsleiter des Senders, sagte dem Medienportal, dass es eine "aktive Entwicklung" gebe. "Wir sind noch nicht auf dem Level, auf dem wir schon Pläne für die Premiere verkünden können. Aber wir haben kreative Leute eingestellt, die uns Storylines vorgelegt haben. Wir fühlen uns sehr wohl mit der Entwicklung dieser Serie." Worum es darin genau gehen soll und ob bekannte oder neuen Charaktere mitspielen sollen, ist nicht bekannt.

Obwohl "The Walking Dead" sinkende Quoten verzeichnet, sei die Serie vergleichsweise noch sehr erfolgreich. Immerhin habe die neunte Staffel in den USA immer noch auf Platz 2 im vierten Quartal 2018 gelegen – hinter der NBC-Serie This Is Us.

Jamie McCarthy/Getty Images "The Walking Dead"-Cast bei der New Yorker Comic Con 2017

RTL II "The Walking Dead" Jeffrey Dean Morgan als Negan in "The Walking Dead"

Jesse Grant/Getty Images for AMC Das Team von "The Walking Dead" bei der Comic-Con 2018

