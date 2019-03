Was für eine süße Liebeserklärung zum Geburtstag! Justin Bieber feierte vergangenen Freitag seinen B-Day – der "Friends"-Interpret wurde 25 Jahre alt! Das Geburtstagskind macht momentan eine schwere Zeit durch: Der Sänger befindet sich wegen Depressionen in therapeutischer Behandlung. In dieser problematischen Phase seines Lebens kann sich Biebs auf eine besondere Person verlassen: seine Ehefrau Hailey (22). Diese veröffentlichte passend zum B-Day ihres Mannes ein süßes Kuschel-Pic!

Mit ihrem aktuellen Foto auf Instagram macht die Laufsteg-Beauty eine Sache ganz deutlich: Sie ist für ihren Ehemann da! Auf dem Foto steht die 22-Jährige hinter Justin (25) und umarmt ihn ganz fest – gleichzeitig lehnt sie unterstützend ihren Kopf auf den Rücken ihres Schatzes. Zu dem verkuschelten Schnappschuss fügte sie noch einen süßen Geburtstagsgruß hinzu: "25 Jahre stehen dir hervorragend, Liebster."

Auch ansonsten soll Hailey eine große Hilfe für Justin sein: Medienberichten zufolge hat das Model überhaupt erst die Anzeichen für Justins Depression bemerkt! So sei er morgens kaum aus dem Bett gekommen und befand sich in einem Motivationsloch – daraufhin habe er sich in Therapie begeben.

P&P / MEGA Justin Bieber, Sänger

Rachpoot/MEGA Hailey und Justin Bieber in Los Angeles, Januar 2019

EROTEME.CO.UK / MEGA Justin und Hailey Bieber in London

