Beverly Hills, 90210 kehrt zurück – mit einer Mini-Serie. Sechs neue Episoden soll es geben, in denen sich Fans der Kultserie aus den 90ern wieder an den noblen Ort im Los Angeles County zurückversetzen lassen dürfen. FOX zeigt sich für das Revival verantwortlich und hat den Start der Serie offiziell angekündigt – und jetzt wurde bekannt, wer alles mitspielt, darunter sind zahlreiche altbekannte Gesichter!

Im Sommer heißt es dann: "Willkommen Zuhause", wie FOX in einem Tweet mit einem kurzen Teaser-Clip schreibt. Die Produzenten begrüßen damit nicht nur die treuen Fans sondern auch zahlreiche alte Stars, die an die alte Wirkstätte zurückkehren! Mit am Start sind laut Nachrichtenagentur AFP fast alle alten Bekannten: Der Cast besteht bis dato aus Jason Priestley (49), bekannt als Hottie Brandon Walsh, Jennie Garth (46) aka Kelly Taylor und Ian Ziering (54), der Steve Sanders spielte. Weiterhin reihen sich in die Riege der neuen alten "Beverly Hills"-Stars Gabrielle Carteris alias Andrea Zuckerman, Brian Austin Green (45), bekannt als David Silver und Tori Spelling (45), die noch einmal in die Rolle der Donna Martin schlüpft, .

Wie FOX laut AFP meldete, sollen die Darsteller "Versionen von sich selbst" spielen und nicht wirklich in ihre alten Rollen schlüpfen. Vielmehr kehrt die Clique 19 Jahre nach Abschluss der letzten Folge an den Drehort zurück – und einer soll dann auf die Idee kommen, "Beverly Hills, 90210" wiederaufzulegen.

FOX Jason Priestley und Jennie Garth bei "Beverly Hills, 90210"

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Beverly Hills, 90210" im Jahr 1996

Anzeige

Kevin Winter / Getty Images Schauspieler Brian Austin Green

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de