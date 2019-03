Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange schweben auf Wolke sieben! Im emotionalen Finale von Der Bachelor am vergangenen Mittwoch gab der Unternehmer der Fitness-Trainerin seine letzte Rose. Auch nach Drehschluss vor vier Wochen sind die Schmetterlinge in ihren Bäuchen am Flattern – Andrej und Jenny sind noch immer ein Paar! Promiflash verrieten die beiden Turteltauben exklusiv, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen – denn momentan führen die zwei noch eine Fernbeziehung!

Das könnte sich jedoch bald ändern! So ein gemeinsames Liebesnest käme wohl für beide infrage. "Wir sprechen natürlich über die Zukunft. Wir können uns das auch vorstellen. Ich bin aktuell in der Region Köln/Bonn und wenn man dann an einen Ort zieht, dann wird das natürlich auch eine Wohnung sein", offenbarte Andrej. Konkrete Pläne gebe es momentan aber noch nicht.

Die 25-Jährige verriet bereits kurz nach dem Finale, dass sie sich sehr gut vorstellen könne, für Andrej ihre Heimat Bremen zu verlassen. Und auch der 32-Jährige machte vor wenigen Tagen bei Guten Morgen Deutschland deutlich: "Ganz oder gar nicht. Das Gefühl in Mexiko war echt. Wir wollen keine Fernbeziehung führen."

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange

Promiflash Jennifer Lange und Andrej Mangold im Promiflash-Interview

TVNOW Jennifer und Andrej in der 8. Folge von "Der Bachelor"

