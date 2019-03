Läuft zwischen Lady Gaga (32) und ihrem Filmkollegen Bradley Cooper (44) etwa doch mehr? Nach ihrem gemeinsamen Auftritt bei der diesjährigen Oscar-Verleihung wird wild darüber spekuliert, ob die beiden Hollywood-Stars vielleicht auch jenseits der Kameras heiße Küsse austauschen. Schließlich kamen sich die zwei während ihrer Bühnenperformance zu "Shallow" verdächtig nahe – und das, obwohl der Schauspieler doch eigentlich vergeben ist. Eine etwas ältere Aufnahme von der Premiere zu "A Star Is Born" in Los Angeles heizte die Gerüchteküche nun weiter an: Hat Bradley hier tatsächlich den Lippenstift seiner Kollegin am Mund?

Ein Fan-Account der Musikerin hat den besagten Schnappschuss von der Filmpremiere im September 2018 nun erneut hervorgeholt und auf Instagram veröffentlicht. Darauf sieht man die "Bad Romance"-Interpretin mit knallroten Lippen neben dem 44-Jährigen in die Kamera lächeln. Irgendwie scheint damals jedoch auch Bradleys Kinn ein wenig Farbe abbekommen zu haben: Direkt unter der Unterlippe des Regisseurs zeichnet sich ganz deutlich ein Kussmund ab – und zwar im selben Farbton wie die Lippen seiner Filmpartnerin. Zufall? Oder sind die beiden etwa doch mehr als nur Kollegen?

Offiziell ist der "Hangover"-Star nach wie vor mit dem russischen Model Irina Shayk (33) liiert. Und auch Lady Gaga betonte bislang immer wieder, dass ihre Beziehung zu Bradley rein beruflicher Natur sei. Mit ihrem innigen Auftritt bei den Oscars hätten sie lediglich die Message des Songs authentisch darstellen wollen – immerhin sei "Shallow" ja auch ein Liebeslied, betonte die 32-Jährige in einem Interview.

