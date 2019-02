Lady Gaga (32) und Bradley Cooper (44) sorgten für einen magischen Moment bei der diesjährigen Oscar-Verleihung. Als die beiden das Lied "Shallow" zum Besten gaben, das eigens für ihren Film "A Star Is Born" komponiert wurde und den Preis in der Kategorie "Bester Song" abräumte, schien ein Feuer der Leidenschaft zu lodern. So sahen es zumindest viele Fans – und die würden die beiden am liebsten verheiratet sehen.

Dabei ist Bradley glücklich mit Model Irina Shayk (33) zusammen, die beiden haben sogar ein Kind: Tochter Lea De Seine ist mittlerweile fast zwei Jahre alt. Doch das hält die Fans nicht von ihren Fantastereien ab. Immerhin ist Lady Gagas Beziehung mit Christian Carino erst kürzlich in die Brüche gegangen. Ein Twitter-User schreibt: "Lady Gaga und Bradley Cooper werden jetzt heiraten." Ein anderer User deutet an, dass Irina die Sängerin nun besonders im Auge haben werde – vor allem nun, da sich viele Fans ihren Schatz und den Pop-Star als Paar wünschen.

Die 32-jährige Popsängerin war zwei Jahre mit Talentmanager Christian zusammen, im Oktober letzten Jahres hatten sich die beiden verlobt. Erst vor wenigen Tagen wurde Lady Gagas Trennung bekannt. Auch wenn viele Fans sich mehr wünschen, ist die Sängerin für Bradley aber "nur" eine Freundin fürs Leben – nicht mehr und nicht weniger.

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk bei den Oscars 2019

ActionPress Lady Gaga mit ihrem Verlobten Christian Carino unterwegs in New York

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga bei den Oscars 2019

