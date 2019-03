Sie sind verheiratet, arbeiten beide als Schauspieler und wurden durch erfolgreiche Teenie-Serien berühmt: Die Rede ist von Gossip Girl-Star Leighton Meester (32) und O.C. California-Schwarm Adam Brody (39). Nach rund fünf Jahren Ehe und der Geburt ihrer Tochter stehen die beiden jetzt tatsächlich zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera! In der Serie “Single Parents” schlüpft Adam ironischerweise in die Rolle von Leightons Ex-Freund!

Das verriet die 32-Jährige nun gegenüber Entertainment Tonight: “In der letzten Episode wird jemand mitspielen, den ich sehr gut kenne. Er wird einen Gastauftritt in der Show haben. Für mich war das vielleicht das bestmögliche Szenario, das ich mir vorstellen konnte. Sein Name ist Adam Brody!”, enthüllte die brünette Schönheit. Das Wiedersehen zwischen Leightons Rolle Angie und deren Ex Derek soll allerdings nicht gerade harmonisch ablaufen.

Leighton plauderte in dem Interview auch noch etwas aus dem Liebesnähkästchen: “Ich denke, wir sind ein sehr modernes Paar”, äußerte sich die Schauspielerin über ihre Ehe. “Ich denke, wir bewegen uns irgendwie hin und her. Wir arbeiten beide. Ich glaube, dadurch, dass wir beide Schauspieler sind, verstehen wir besser, was wir beide durchmachen”, erklärte die Hollywood-Beauty.

Getty Images Schauspielerin Leighton Meester in Beverly Hills, 2018

LUIS JR RODRIGO/RAMEY/ MEGA Leighton Meester und Adam Brody in New York

Getty Images / Dimitrios Kambouris Leighton Meester und Adam Brody bei den "Tony Awards" im Juni 2014

