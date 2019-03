Leonardo DiCaprio (44) zollt seinem verstorbenen Schauspielkollegen Luke Perry (✝52) Tribut. Der Beverly Hills, 90210-Star hatte am vergangenen Mittwoch einen schweren Schlaganfall erlitten und starb am Montag im Krankenhaus. Eines seiner letzten Projekte war der Film "Once Upon A Time in Hollywood", in dem auch der Oscar-Preisträger mitspielte. Mit rührenden Zeilen gedenkt Leo nun seines verstorbenen Co-Stars und ist voll des Lobes.

"Luke war ein herzensguter und unglaublich talentierter Künstler. Es war mir eine Ehre, mit ihm arbeiten zu dürfen", schrieb der 44-Jährige auf seinem Twitter-Account. Seine Gedanken und Gebete gälten nun dem 52-Jährigen und dessen Familie. Erst vor wenigen Stunden meldeten sich die Angehörigen mit einem kurzen Statement zu Wort, um sich für die weltweite Anteilnahme und die rührende Unterstützung zu bedanken.

In dem gemeinsamen Streifen "Once Upon A Time in Hollywood" übernimmt Luke die Rolle von Scott Lancer. Es wird sein letzter Auftritt in einer Kinoproduktion sein. Der Film soll am 26. Juli in den USA erscheinen. Neben Leo und Luke gehören außerdem auch Brad Pitt (55) und Margot Robbie (28) zum Cast.

