Die Politik-Welt trauert um den ehemaligen Bundesaußenminister Klaus Kinkel (✝82)! Der einstige FDP-Vorsitzende verstarb am Montag im Alter von 82-Jahren – die Todesursache ist noch nicht bekannt. Einst wurde der gebürtige Schwabe 1970 vom damaligen Ressortchef der Freien Demokraten Hans-Dietrich Genscher (✝89) entdeckt. Schon bevor Klaus Kinkel Minister wurde, gehörte er zu den Spitzenbeamten im Land. Von 1992 bis 1998 bekleidete er dann schließlich selbst das Amt des Bundesaußenministers und erlebte eine durchaus turbulente Zeit!

In seinen Amtsjahren musste sich der Jurist unter anderem mit dem Völkermord der Tutsi in Ruanda und dem Massaker an 8000 Bosniern in Srebrenica auseinandersetzen. Nach seiner Amtszeit sagte der Politiker zu den Ereignissen: "Die Welt war damals nicht in Ordnung. Aber sie schien es zu sein." Nach der Zeit in einem der höchsten politische Ämter und der Abwahl der Koalition zwischen FDP und CDU saß er noch bis 2002 im Bundestag. Nach seiner politischen Laufbahn kehrte Klaus in seinen Beruf als Anwalt zurück. Außerdem war er über mehrere Jahre der Vorsitzende der Stiftung der Deutschen Telekom.

Der aktuelle FDP-Chef Christian Lindner (40) würdigte seine Amtsvorgänger auf seiner Twitter-Seite – er schrieb: "Der Tod von Klaus Kinkel geht mir nahe. Er war ein aufrechter und bescheidener Mann mit Charakter, dessen freundschaftlichen Rat ich sehr geschätzt habe." Außerdem habe er ihm viel zu verdanken.

