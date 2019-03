Für Prinz Harry (34) und seine Frau Herzogin Meghan (37) startet bald der Baby-Countdown! In Kürze werden die beiden zum ersten Mal Eltern – und können es kaum mehr erwarten. Die Mama in spe begeisterte bei öffentlichen Auftritten regelmäßig mit ihren wunderschönen Schwangerschaftslooks und ihrem wachsenden Bauch. Ihr Gatte könnte sich an diesen Anblick offenbar gewöhnen. Wenn es nach ihm ginge, soll ihr Kind auf jeden Fall – mindestens – ein Geschwisterchen bekommen.

Auch in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft stehen für Meghan und ihren Harry noch immer royale Termine an – so auch bei einem Empfang im Buckingham Palace am Montag. Dort plauderte der werdende Vater mit Simon Weston, einem der Gäste, ganz offen über seine Vorfreude auf den Nachwuchs und die weitere Familienplanung. "Er sagte, dass es ihm recht wäre, wenn sie mehr als zwei Kinder hätten", erzählte der Veteran im Interview mit Daily Mail.

Das Baby wird das Leben des Blaublüters ganz schön auf den Kopf stellen. Doch Harry freut sich auf die Verantwortung, die seine Papa-Rolle mit sich bringt. Ein Royal-Experte glaubt, dass sich der 34-Jährige nach der Geburt sogar eine Auszeit von seinen königlichen Pflichten gönnen wird. "Ich erwarte, dass sich Harry den Vaterschaftsurlaub nimmt, da er so eine einzigartige Gelegenheit hat, eine Beziehung zu dem Baby aufzubauen", erklärte der Brite.

WENN.com Prinz Harry und Herzogin Meghan in Rabat, Marokko

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Simon Weston und Alun Cairns

Getty Images Prinz Harry, März 2019

