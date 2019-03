Am kommenden Mittwoch geht es endlich los: Bei Temptation Island stellen sich vier Paare den Versuchungen mehrerer flirtwilliger Singles vor paradiesischer Kulisse. Sowohl die Pärchen als auch die alleinstehenden Kandidaten, die Teil der Fremdgeh-Show sein werden, wurden vom Sender RTL bereits vorab bestätigt. Einige von ihnen sind allerdings schon vor dem Start der Staffel kleine Berühmtheiten – zumindest im Netz! Promiflash hat den Cast für euch mal genauer unter die Lupe genommen.

Die erfolgreichsten Single-Männer

Absolute Insta-Spitzenreiter sind vor dem Start der Staffel ganz klar die ledigen Herren der Schöpfung. Fitnessmodel Amin Elkach hat schon vor der ersten Ausstrahlung über 400.000 Follower – Tendenz steigend. Angesichts seiner meist oberkörperfreien Fotos ist das allerdings auch nicht weiter verwunderlich: Den Großteil seiner Fans überzeugt er vor allem durch sein beachtliches Eightpack. Der Zweite im Bunde ist Love Island-Star Richard Heinze. Der 21-jährige Kölner unterhält auf seinem Profil bereits jetzt knapp 120.000 Menschen. Ob er mit seiner Kuppelshow-Teilnahme auch seinen persönlichen Follower-Rekord knacken können wird? Über Platz drei der am meisten abonnierten Single-Jungs darf sich unterdessen Alex Storm freuen. Auch der Düsseldorfer kommt mit seinen gestählten Muskeln auf der Fotoplattform super an und kann zurecht stolz auf über 110.000 Follower sein.

Die erfolgreichsten Single-Frauen

Die Damen von "Temptation Island" kommen ebenfalls auf eine beachtliche Reichweite! Am erfolgreichsten auf Instagram und Co. ist jedoch ganz klar Giulie Santana. Die Jurastudentin konnte schon vor der ersten ausgestrahlten Folge über 65.000 Follower von sich überzeugen. Die freche Art der freizügigen Münchnerin kommt offenbar ziemlich gut an. Ihr Lieblingsmotiv scheint übrigens ihre Allerwertester zu sein – sehr zur Freude ihrer Anhänger. Kurz hinter ihr folgt Catch the Millionaire-Starlet Anastasiya Avilova (30): Mit über 40.000 Followern belegt sie Platz zwei unter den Netzberühmtheiten von "Temptation Island" – doch kein Wunder! Immerhin ist die Mainzerin ein waschechtes Playmate. Auf Rang drei folgt derweil Tabea Thomas mit über 30.000 Abonnenten. Die 26-jährige Düsseldorferin ist ebenfalls als Model tätig. Im Gegensatz zu ihren Konkurrentinnen schoss ihr Account nach Bekanntgabe ihrer Kuppelshow-Teilnahme allerdings förmlich durch die Decke: Noch vor einem Monat kam sie auf gerade mal 7.000 Fans.

Die erfolgreichsten Pärchen

Auch unter den Pärchen hat sich schon der ein oder andere Kandidat zu einem kleinen Netzstar gemausert. Vor allem ein Doppel hat sich bereits deutlich von seiner Konkurrenz abgesetzt: Die süße Lena Schiwiora und ihr Freund Robin Riebling haben bisher die meisten Follower. Während die 22-jährige Blondine über 40.000 Abonnenten hat, belegt der 23-jährige Sonnyboy mit beinahe 25.000 Anhängern den zweiten Rang. Auf Platz drei im Paar-Ranking landet unterdessen Christina Dimitriou mit knapp 15.000 Fans. Ihr Partner Salvatore Vassallo ist allerdings nicht ganz so erfolgreich: Er hat nur 5.000 Follower auf der Fotoplattform.

Alle Folgen von "Temptation Island – Versuchung im Paradies " ab 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TVNOW / Sergio del Amo Amin Elkach, Richard Heinze und Alex Storm, "Temptation Island"-Singles

Anzeige

TVNOW / Sergio del Amo Giulie, Anastasiya und Tabea, "Temptation Island"-Ladys

Anzeige

TVNOW / Sergio del Amo Lena Schiwiora und Robin Riebling, "Temptation Island"-Pärchen

Anzeige

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und ihr Freund Salvatore Vassallo, "Temptation Island"-Paar 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de