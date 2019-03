Daniela Büchner (41) denkt noch immer oft an ihren Jens (✝49)! Im November starb ihr geliebter Mann an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung. Wie sehr sie den Goodbye Deutschland-Star vermisst, beweist die Reality-TV-Darstellerin mit regelmäßigen Throwback-Pics im Netz. Nun erinnert sich die Wahl-Mallorquinerin mit einem ganz besonders intimen Foto an den Schlagersänger zurück und zeigt damit erneut: Der Schmerz über Jens' Verlust sitzt noch immer tief!

Auf der Aufnahme, die sie in ihrer Instagram-Story postete, gibt die 41-Jährige Jens einen Schmatzer auf den Mund – und er lächelt glücklich. Dazu schrieb Daniela: "Und immer in Gedanken bei dir". Kurz darauf veröffentlichte sie ein Gedicht, in dem es darum geht, sich nach dem Tod eines geliebten Menschen wieder zurück ins Leben zu kämpfen. "Traurig sein und kraftlos. Ohne zu funktionieren, ohne muss und sollte", heißt es darin kryptisch.

Für ihre Kinder möchte die Witwe weiterhin stark sein. Erst vor wenigen Tagen schrieb sie auf Instagram: "Uns geht es 'ok' , mehr oder weniger. Wir vermissen Jens schrecklich, in jeder Situation, in jedem Moment." Die beiden TV-Stars lebten in einer kunterbunten Patchwork-Familie mit insgesamt acht Kindern: Daniela brachte drei Sprösslinge mit in die Ehe und auch Jens hatte bereits drei Kids, als er die Blondine kennenlernte. Mit den Zwillingen Diego und Jenna kam 2016 ihr gemeinsamer Nachwuchs auf die Welt.

Instagram / dannibuechner Screenshot Jens und Daniela Büchner

Anzeige

ActionPress Daniela Büchner beim Kiss Cup 2018 in Berlin

Anzeige

Facebook / Jens Büchner Jens Büchner mit seinen Kids: Joelina, Jenny, Jessica mit Jenna, Jada, Diego, Leon und Volkan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de