Langsam rückt der Abschied immer näher! Im August vergangenen Jahres hatte diese Nachricht für zahlreiche gebrochene Fan-Herzen gesorgt: Nach zwölf The Big Bang Theory-Staffeln geht der Nerd-Wahnsinn in die letzte Runde. Nicht nur für die Zuschauer ein Schock, auch die Darsteller haben an dem Serienaus ganz schön zu knabbern. Wie hart das Ende für sie ist, zeigte Kaley Cuoco (33) jetzt mit einem Throwback-Schnappschuss!

Passend zum "Man Crush Monday" teilte die Penny-Darstellerin ihre Promi-Schwärme mit ihren Fans – und das sind ihre "The Big Bang Theory"-Kollegen Kunal Nayyar (37), Johnny Galecki (43), Jim Parsons (45) und Simon Helberg (38). "Dieses Foto wurde bei unserer allerersten Comic Con vor vielen Monden aufgenommen", schrieb Kaley zu dem Instagram-Bild. Die Schauspielerin scheint gerade damit zu kämpfen, dass die finalen Folgen aktuell über die Bildschirme flimmern. "Wir haben nur noch ein paar Episoden übrig, die Nostalgie wird wahnsinnig real", gestand die Blondine.

Bereits vor einigen Wochen verriet die 33-Jährige, dass sie das Set der Hit-Serie keinesfalls mit leeren Händen verlassen wird. Auf der diesjährigen TCA Winter Press Tour plauderte sie aus, dass sie ein Poster, das im bekannten TV-Wohnzimmer hängt, mitnehmen werde: "Ich bin froh, dass ich es in mein eigenes Schlafzimmer hängen kann, damit ich es für immer sehen kann."

Instagram / kunalkarmanayyar "The Big Bang Theory"-Stars am Set

Rob Latour/REX/Shutterstock/ActionPress Kaley Cuoco bei der "Comic Con" in San Diego

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Serien-Mann Johnny Galecki am TBBT-Set

