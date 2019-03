Der genaue Termin ist zwar nicht bekannt, doch lange kann es nicht mehr dauern: Dann bringt Herzogin Meghan (37) ihr erstes Kind zur Welt. Troian Bellisario (33), bekannt aus der Serie Pretty Little Liars und mit Meghans Suits-Co-Star Patrick J. Adams (37) verheiratet, hinkt allerdings ein bisschen hinterher. Obwohl sie mit ihrem Gatten 2018 bei der königlichen Hochzeit von Prinz Harry (34) und Meghan zu Gast war, hat sie der Herzogin bisher noch kein Geschenk zur bevorstehenden Geburt gemacht.

Dabei haben die beiden Schauspielerinnen eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Doch Troian hat ein kleines Problem: "Ok, das klingt jetzt zwar schrecklich… Aber ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht, wo ich ein Geschenk hinschicken könnte", gestand die 33-Jährige im Rahmen der Benefiz-Veranstaltung "Good for a Laugh" in Los Angeles. "Ich fände es schrecklich, wenn die bewaffnete Garde oder die Grenzpatrouille das Geschenk beschlagnahmen würden, deshalb senden wir einfach ganz viel Liebe und die besten Wünsche", erklärte Troian.

Die dunkelhaarige Schönheit gewann für ihre schauspielerischen Leistungen bereits den "Teen Choice Award" und den "Best Performance for an Actress Award". 2018 wurden sie und Patrick Eltern eines kleinen Mädchens.

Getty Images Troian Bellisario, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im März 2019

Anzeige

Getty Images Patrick J. Adams und Troian Bellisario im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de