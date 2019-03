Bei einem offiziellen Termin im Wissenschaftsmuseum in London zeigte Queen Elizabeth II. jetzt, dass sie auch mit 92 Jahren noch nicht zum alten Eisen gehört. So entdeckte das Oberhaupt der britischen Königsfamilie bei seinem Besuch einen Brief von Charles Babbage an ihren Ur-Ur-Großvater Prinz Albert. Dieser faszinierte sie so sehr, dass sie etwas tat, was sie noch nie zuvor gemacht hatte: Die Queen postete zum ersten Mal in den sozialen Medien.

Auf dem Instagram-Account der royalen Familie veröffentlichte die Monarchin Großbritanniens jetzt ein Foto des Briefes des berühmten britischen Mathematikers und Erfinders, der im 19. Jahrhundert eine frühe Rechenmaschine entwickelte. Sie schrieb dazu: "Heute hatte ich das Vergnügen, etwas über Computer-Coding von Kindern zu lernen und ich fand es daher sehr passend, dass ich diesen Instagram-Post selbst veröffentliche."

Normalerweise sind es die Angestellten des Königshauses, die die rund 4,6 Millionen Anhänger mit Neuigkeiten versorgen. Doch dieses Mal ließ es sich die Frau von Prinz Philip (97) nicht nehmen, selbst einmal einen Post abzusetzen. Auch mit ihrer Unterschrift bewies sie, dass sie in ihrem Alter noch locker drauf ist. So unterzeichnete sie mit "Elizabeth R" – das R steht dabei für Regina, lateinisch für Königin.

Getty Images Brief von Charles Babbage an Prinz Albert

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. beim Besuch eines Wirtschaftsmuseums in London

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. in London, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de