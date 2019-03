Überraschung! Ein weiteres Love Island-Gesicht gesellt sich zum Temptation Island-Cast. Seit vergangenem Mittwoch heißt es auf RTL: Fremdflirten, was das Zeug hält! In der neuen Treuetest-Show werden nämlich vier Paare von frechen Soloboys und -girls auf Herz und Nieren geprüft. Die Namen der Singles und Duos wurden bereits bekannt gegeben – unter den Teilnehmern befinden sich unter anderem Kuppel-Stars wie Anthony Schirru und Richard Heinze. Ein Blick in den Pressebereich des Senders verrät aber nun: Sabrina Reusswig aus der zweiten Insel-Staffel wird ebenfalls mit von der Partie sein!

Auf den neuesten Fotos zur RTL-Show ist nun auch die attraktive Sabrina zu sehen! Zusammen mit Playmate und Catch the Millionaire-Siegerin Anastasiya Avilova (30) zieht die Offenbacherin in der dritten Folge als Verführerin auf die Insel der Versuchung. Ob die feierwütige Bürokauffrau ihrer großen Klappe aber auch bei "Temptation Island" alle Ehre machen wird, zeigt sich erst, wenn die Sendung über die Fernsehschirme flimmert.

Bereits Ende des Jahres hatte Sabi ihre knapp 26.000 Follower heißgemacht und angedeutet, dass sie bald wieder in einem TV-Format zu sehen sein wird. Offiziell bestätigt hat es die Beauty bisher aber noch nicht. Nun scheint jedoch klar, dass ihr Thailand-Aufenthalt im November mit den Dreharbeiten zu tun hatte!

RTL II, Love Island Nachrückerin Sabrina R., Kandidatin bei "Love Island"

TVNOW Sabrina und Anastasiya bei "Temptation Island", Folge 3

Instagram / sabrinare__ Sabrina R., Ex-"Love Island"-Kandidatin

