Der Schock über Luke Perrys (✝52) Tod sitzt noch immer tief bei seinen Liebsten. Der Schauspieler ist Anfang der Woche an den Folgen eines schweren Schlaganfalls verstorben. Neben seiner Zeit in der 90er-Jahre-Show Beverly Hills, 90210 war er vor allem für seine jüngste Rolle in dem erfolgreichen Teenie-Drama Riverdale bekannt. Seine Serienkollegen sind tief erschüttert – auch Veronica Lodge-Darstellerin Camila Mendes (24) veröffentlichte jetzt eine emotionale Botschaft im Netz.

Via Instagram schüttete die 24-Jährige nun ihr Herz aus: "Er hat sich um uns alle gekümmert. Er war ein authentischer Mann, der große Freude daran hatte, uns stets seine Weisheit und Beratung zur Verfügung zu stellen", schwärmte Cami von Luke. "Ich werde niemals den kollektiven Schock und das Leiden vergessen, als die Neuigkeit das Set erreichte", berichtete die Beauty weiter. Sie alle hätten mit ihm einen sehr guten Freund verloren.

"Ich leide mit seiner Familie und jedem, der die Ehre hatte, ihn zu kennen", schrieb Camila abschließend und beendete ihre Nachricht mit den Worten: "Ruhe in Frieden Luke. [...] Ich werde mich immer an das Gefühl deiner wohltuenden Umarmungen erinnern." Dazu postete sie ein gemeinsames Bild mit Luke, das sie beim Feiern zeigt.

Jamie McCarthy/Getty Images "Riverdale"-Star Camila Mendes, 2018

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Luke Perry, Schauspieler

Instagram / camimendes "Riverdale"-Camila Mendes (r.) und Luke Perry

