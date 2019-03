2016 ereilte Sherlock-Fans kurz vor Weihnachten eine traurige Nachricht: Martin Freeman (47), der Dr. James Watson verkörpert, trennte sich nach 15 Jahren Beziehung von seiner Freundin Amanda Abbington (45) – die auch in der Serie seine Partnerin spielte. Unabhängig voneinander hatten die beiden damals bestätigt, dass Martins Ruhm ihrer Liebe zum Verhängnis geworden war. Auch jetzt spricht Amanda offen über die Trennung und verrät, dass sie die Erfahrung in ihre aktuelle Rolle einbringen kann.

In der britischen TV-Sendung Good Morning Britain sprach Amanda über ihre aktuelle Bühnenrolle in dem Stück "The Son". Darin spielt sie eine Mutter, die eine schmerzhafte Scheidung verkraften muss und ein depressives Kind hat. "Es geht um eine Trennung, ich habe eine Trennung hinter mir. Es geht um einen Teen-Jungen, ich habe einen Teen-Jungen. Alle diese Dinge spielen da mit hinein und machen es zu einem noch emotionaleren Stück", sagte sie. In ihrem Alter vergleiche man Rollen immer mit den eigenen Erfahrungen: "Es gab Momente während des Stücks, in welchen ich über meine Vergangenheit nachdachte, aber ich glaube, das ist bei Schauspielern einfach so.”

Die 45-Jährige habe außerdem Angst, "zu glücklich" zu sein, weil alles Positive erfahrungsgemäß von kurzer Dauer sei. Sie sei sehr froh, einen Job zu haben, den sie liebe und zwei Kinder sowie ein tolles Privatleben. Dennoch fürchte Amanda, dass das alles jederzeit vorbei sein könne.

FameFlynet UK / ActionPress Amanda Abbington, Benedict Cumberbatch & Martin Freeman am "Sherlock"-Set in London

Stuart C. Wilson/ Getty Images Martin Freeman und Amanda Abbington auf einer Preisverleihung in London

Getty Images Amanda Abbington, Schauspielerin

