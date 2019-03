Seit Kurzem ist es offiziell: Der ehemalige Bachelor Daniel Völz (34) ist nach der Liebespleite mit seiner Rosendame Kristina Yantsen wieder weg vom Markt. Wie er gerade erst bestätigte, hat er in der Berlinerin Lisa seine Traumfrau gefunden. Im Gegensatz zu dem TV-Star hat die 26-Jährige mit dem Rampenlicht allerdings nicht viel am Hut. Wie die Cheerleaderin wohl zu Daniels Fernsehkarriere steht?

Im Interview mit Bild geht die Blondine ganz locker mit Daniels Vergangenheit als TV-Bachelor um: "Ich werde Daniel natürlich bei allem unterstützen und ihm den Rücken stärken, suche aber nicht den Weg ins Rampenlicht", erklärt Lisa. Genau aus diesem Grund habe das Paar auch nicht vor, bei Das Sommerhaus der Stars mitzumachen. "Das passt nicht zu uns", gibt der Immobilienmakler gegenüber der Zeitung zu verstehen. Stattdessen wolle er der neuen Frau an seiner Seite lieber seine einstige Heimat Florida zeigen.

Lisa selbst ist im Bereich Online-Marketing und Sales tätig – und glücklich damit. Auch Daniel ist von dem beruflichen Eifer seiner Liebsten ganz begeistert und schwärmt: "Sie ist unheimlich ehrgeizig und erfolgreich in ihrem Job." Was haltet ihr davon, dass Lisa nichts mit dem Rampenlicht zu tun haben will?

