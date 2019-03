Und ab zum Friseur! Bei Germany's next Topmodel steht heute endlich das – zumindest von den Zuschauern – lang ersehnte Umstyling an. Bekanntlich verlangt diese Folge von den Topmodel-Anwärterinnen so einiges ab, nicht selten auch das eine oder andere Tränchen. Heute Abend soll sich Theresia nun als Erste in die Hände einer der Stylisten begeben – aber diese eine Person ist irgendwie ganz schön mysteriös!

Und das wird passieren: In der heutigen GNTM-Folge auf ProSieben kündigt Model-Mama Heidi Klum (45) das große Umstyling an. Aber anders als in vorherigen Staffeln hält sie für dieses Mal eine besondere Überraschung bereit! "Ich freue mich schon so sehr auf tolle, neue Looks. Doch bevor das passiert, gibt es noch unerwarteten Besuch für meine Mädchen", erklärt die 45-Jährige und präsentiert den Kandidatinnen die Stylistin Francine. Diese ist aber in Wahrheit keine Geringere als die ehemalige GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger (22), verkleidet mit blonder Langhaar-Perücke und markanter Brille.

"Also ich würde mir von der nicht die Haare schneiden lassen", rät Heidi Kandidatin Theresia, nachdem die angebliche Stylistin dieser einen Pixie-Cut verpassen möchte. Ob Theresia die Fake-Stylistin noch erkennen wird oder von ihr tatsächlich den gefürchteten Kurzhaarschnitt verpasst bekommt?

Bauer-Griffin / SplashNews.com Heidi Klum und eine GNTM-Kandidatin am Set in L.A.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, GNTM-Gewinnerin

Instagram / theresiafischer Theresia, Kandidatin der 14. GNTM-Staffel

