Frühlingsgefühle bei Angelina Jolie (43)? Die News um die Schauspielerin drehen sich seit dem Einreichen ihrer Scheidung vor fast vier Jahren fast ausschließlich um einen nicht enden wollenden Rosenkrieg. Die "Maleficent"-Darstellerin und Noch-Ehemann Brad Pitt (55) kämpfen unerbittlich um das Sorgerecht ihrer gemeinsamen Kinder. Wenn Fans trotzdem noch Hoffnungen einer Reunion hatten, könnten diese wohl jetzt endgültig dahin sein, denn: Angelina soll einen neuen Mann an ihrer Seite haben!

Und nicht nur irgendeinen – es soll sich um einen britischen Milliardär handeln, wie die US-amerikanische Life&Style wissen will. Angeblich soll es bei den Turteltauben sogar so gut laufen, dass Angies neuer Freund ihre sechs Kinder bereits um Erlaubnis bat, ihre Mutter zu heiraten! "Die Kids mögen ihn, weil er nicht versucht ihr Vater zu sein", behauptet ein Insider gegenüber dem Magazin. Damit nicht genug – die Trauung soll auch noch auf dem gemeinsamen Weingut von ihr und Brad in Südfrankreich stattfinden!

Was wohl der Vater von Angis Kindern dazu sagt? Scheinbar soll Brad zwar sauer gewesen sein, dass er erst durch seine Tochter Shiloh (12) von den Hochzeitsplänen erfuhr, doch stört ihn die neue Liebe seiner Ex-Partnerin nicht. Auch dass die Zeremonie ausgerechnet auf dem gemeinsamen Anwesen stattfinden soll, findet er wohl nicht weiter schlimm.

Xavier Collin/Image Press Agency/Splash News) Angelina Jolie bei den Hollywood Film Awards

John Rainford/WENN Angelina Jolie beim Service of Commemoration and Dedication für den St Michael and St George Orden

GABRIEL BOUYS/Getty Angelina Jolie und Brad Pitt

