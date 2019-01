Brangelina erstmals wieder zusammen gesehen! Nachdem Schauspielerin Angelina Jolie (43) im Jahr 2016 die Scheidung eingereicht hatte, lieferte sie sich mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (55) immer wieder Grabenkämpfe um die gemeinsamen Kinder, teilweise sogar öffentlich. Erst schien es so, als hätten sich die beiden bereits im Dezember vergangenen Jahres außergerichtlich einigen können – Jetzt wurde das ehemalige Hollywood-Traumpaar doch erneut in einem Anwaltsbüro in Beverly Hills erspäht!

Wie veröffentlichte Bilder nun belegen, nahmen die beiden am Mittwoch einen gemeinsamen Anwaltstermin wahr. Laut Mirror sollte bei dem Treffen ein neues Besuchsrecht für Brad ausgehandelt werden. Mit seinen Forderungen scheint Angelina alles andere als zufrieden: Sichtlich genervt und gestikulierend sitzt die "Tomb Raider"-Darstellerin ihrem Ex gegenüber.

Nach den Turtel-Gerüchten um Brad und Schauspielkollegin Charlize Theron (43), zeigte sich Angelina vermehrt mit ihren Sprösslingen: Mit Zahara, Shiloh und den zehnjährigen Zwillingen Vivienne und Knox wurde die 43-Jährige neulich beim Klettern gesichtet. Mit dem 15-jährigen Pax ging sie in der vergangenen Woche shoppen.

Anthony Harvey / Getty Images // Valerie Macon/AFP/Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

Juliano-Luis/X17online.com/ActionPress Angelina Jolie beim Anwaltstermin am 30. Januar

Juliano-Luis/X17online.com/ActionPress Brad Pitt beim Anwaltstermin am 30. Januar 2019

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin



