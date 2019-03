Für Justine war das große GNTM-Umstyling eine echte Herausforderung! Jedes Jahr kann es Jurorin Heidi Klum (45) kaum erwarten, ihren Castingshow-Kandidatinnen einen neuen Look zu verpassen. In der aktuellen Staffel hatte sie vor allem mit der 19-Jährigen allerhand vor. Sie bekam nicht nur einen ultrakurzen Pixie-Cut verpasst, sondern ihre braune Mähne wurde auch hellblond gefärbt. Das Nachwuchsmodel gab offen zu, dass es sich erst einmal an den Style gewöhnen muss. Doch den anderen Girls wurde schnell klar: Die bisher recht unauffällige Justine ist jetzt plötzlich eine ernst zu nehmende Konkurrentin!

Nicht nur Heidi und Gastjurorin Stefanie Giesinger (22) waren von Justines neuem Look begeistert. Auch die anderen Kandidatinnen gaben im red!-Interview zu, dass die auszubildende Bürokauffrau jetzt ein echter Hingucker ist. "Ja, Justine ist jetzt auf jeden Fall eine Konkurrentin", brachte die 23-jährige Julia die Lage auf den Punkt. Auch Vanessa gestand, dass sie seit dem Make-over viel mehr Potenzial in Justine sieht. "Klar strengt man sich jetzt noch mehr an. Es gibt Mädels, die waren vielleicht vorher eher so graue Mäuschen und die entwickeln sich jetzt richtig – vor allem Justine", erklärte die 21-Jährige.

Die Einschätzung der Mädels kommt nicht von Ungefähr: Immerhin machten in den vergangenen Staffeln etliche Kandidatinnen nach dem Umstyling einen riesigen Entwicklungssprung. Unter anderem bekamen auch Lena Gercke (31), Luisa Hartema (24) und Kim Hnizdo (22) einen Kurzhaarschnitt verpasst – und gingen am Ende sogar als Siegerinnen ihrer jeweiligen Staffeln hervor.

