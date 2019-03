Die Riverdale-Stars Lili Reinhart (22) und Cole Sprouse (26) sind seit einigen Monaten zusammen. Ihre Beziehung wollen die beiden aber so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraushalten. Dementsprechend präsentiert sich das Paar auch nicht sonderlich oft auf dem roten Teppich. Doch dieses Mal machte das verliebte Couple eine Ausnahme: Total vernarrt ineinander scheuten sich Lili und Cole nicht, ihre Gefühle füreinander zu zeigen!

Am Donnerstagabend unterstützte die Blondine ihren Boyfriend bei der Premiere des Streifens "Five Feet Apart", in dem er die Hauptrolle spielt, auf dem roten Teppich. Zusammen posierte das Pärchen für die Fotografen und hielt sich nicht mit Zärtlichkeiten zurück. Immer wieder kuschelte sich die 22-Jährige an ihren Freund ran und gab ihn ab und zu ein Küsschen auf die Wange.

An diesem Abend konnten Lili und Cole das erste Mal wieder so richtig strahlen. Erst vor wenigen Tagen mussten sie Abschied von ihrem geschätzten "Riverdale"-Kollegen und Freund Luke Perry (✝52) nehmen. "Die letzten Tage waren für uns alle einfach nur hart", schrieb die Schauspielerin auf ihrer Instagram-Seite. Der Seriendarsteller ist an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse, "Riverdale"-Darsteller

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart und Luke Perry

